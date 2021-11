Rencontre entre les autorités biennoises et imériennes

Les exécutifs de St-Imier et de Bienne se sont à nouveau réunis. Une première rencontre avait eu lieu en 2019.

Les deux conseils municipaux ont évoqué, le 27 octobre dernier, les dossiers importants pour les deux villes, et plus largement pour l’ensemble de la région Bienne-Jura bernois, ont été au cœur des discussions.

Il a notamment été question de la qualité et de la fiabilité de la desserte de la ligne CFF Bienne-La Chaux-de-Fonds qui préoccupe les deux exécutifs. Les conseillers ont aussi évoqué les questions d’identité régionale et plus particulièrement du projet « Avenir Berne romande ». /comm-sbo