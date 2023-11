Bienne : les arrêts de transports publics ne sont pas adaptés à tous

Dans la région seelandaise, la mise en conformité de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités n’est pas encore au point. Ce texte demande que tous les arrêts des transports publics suisses soient adaptés aux personnes à mobilité réduite d'ici fin 2023.





Le délai ne pourra pas être respecté

Selon Lukas Müller, conseiller de ville UDC biennois, seulement 25% des arrêts de transports sont conformes. Il a interpelé le Conseil municipal sur ce point. L'adaptation aurait dû être réalisée avant fin 2023. À Bienne, comme dans de nombreuses villes suisses, ce délai ne sera pas respecté. « On n’a pas encore abouti à l’adaptation, mais il y a déjà 223 quais du bus qui sont conformes à la nouvelle loi. 11 % des arrêts sont entièrement accessibles pour les gens en situation de handicap. Mais encore 24 % des arrêts de bus ont encore besoin de l’aide du chauffeur de bus », explique Lena Frank, conseillère municipale et directrice des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement.