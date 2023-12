Un pas de plus en vue du réaménagement de l’axe sud de Bienne

Les autorités biennoises avaient annoncé début septembre leur volonté de réaménager 21 tronçons du sud de la ville. Cette mise en œuvre entre désormais dans une nouvelle phase, comme l’indique vendredi le Conseil municipal. Le projet vise à revaloriser l’espace routier dans le secteur de la rue du Breuil (entre les rues des Prés et de Madretsch), du passage sous-voie CFF et de la route de Mâche. La Ville précise que ces réaménagements font partie des mesures d’accompagnement en matière de circulation de la branche Est de l’autoroute A5. Elle entend « amener davantage de sécurité pour les personnes se déplaçant à pied ou à vélo, améliorer les conditions des transports publics, réduire la charge de trafic et les émissions sonores, améliorer la qualité de vie de la population et redynamiser les centres de quartiers ».

Cette nouvelle phase correspond à l’étape de planification, confie Lena Frank. La conseillère municipale en charge des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement explique qu’il s’agit désormais de « davantage détailler le concept déjà élaboré » dans le but de développer un plan qui puisse être réalisé. Mais avant de pouvoir aller plus loin et d’envisager les travaux concrets, il faut que le Conseil de ville donne son feu vert à un crédit d’engagement de 380'000 francs pour le projet d’étude.