Un nouveau bus pour le Bibliobus

Un huitième bus pour le Bibliobus. L’Université populaire jurassienne inaugure son nouveau véhicule ce vendredi à 18h à Sonceboz. Il rejoint la flotte du Bibliobus. Livré en juin 2020, son inauguration ne se fait que maintenant en raison de la pandémie. Cette nouvelle bibliothèque itinérante propose « un projecteur et un écran, une connexion wifi et même un petit espace café », selon le communiqué de l'Université populaire. Au total, le bus permet d’embarquer près de 6'000 livres et médias. /comm-tbu