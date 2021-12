La BCBE inaugure sa plateforme SME/X et prend une part dans Daura

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a donné mercredi le coup d'envoi de sa place de marché numérique SME/X, annonçant dans la foulée un renforcement de son partenariat avec le spécialiste zurichois de la blockchain Daura en entrant à son capital.

Le premier émetteur de la nouvelle plateforme destinée à « proposer des processus simplifiés et plus efficaces aux PME et ouvrir de nouveaux marchés aux investisseurs » est Cow Level, dont les actions numériques peuvent être négociées dès leur introduction.

Cité dans le communiqué, le directeur général (CEO) de la BCBE, Armin Brun, se dit convaincu de pouvoir apporter avec la nouvelle place de marché pour les actifs tokenisés « une plus-value porteuse d'avenir aux PME ainsi qu'une alternative intéressante aux investisseurs ».

L'établissement cantonal a également annoncé se porter acquéreur « à des fins stratégiques » d'une participation - non spécifiée et pour un montant non dévoilé - dans son partenaire Daura. « Cet écosystème basé sur un partenariat nous permettra à l'avenir d'améliorer et d'accroître la flexibilité des possibilités offertes par le monde numérique », a déclaré M. Brun.

Prête depuis août dernier, la plateforme SME/X a été développée l'automne dernier en collaboration avec Hypothekarbank Lenzburg et Daura sous la houlette d'Innofactory. /ATS-tbu