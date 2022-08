La BCBE aura une nouvelle cheffe des finances au printemps 2024

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a nommé Beatrice Kern directrice des finances au printemps 2024, succédant à Alois Schärli. Elle rejoindra la direction générale de l'institut dès cet automne.

Beatrice Kern est actuellement responsable de la division Finances et services d'Aity, la filiale de services informatiques de la BCBE. « Elle continuera à contribuer au développement de la société conjointement avec la direction de cette dernière et à diriger les affaires opérationnelles dans sa division jusqu'à son entrée en fonction au sein de la BCBE », selon le communiqué paru mercredi.

Beatrice Kern possède plus de 20 ans d'expérience dans le monde de la finance, dans les domaines des fusions-acquisitions, de la gestion des risques et des opérations pour PME et groupes actifs dans les services informatiques et financiers. Elle a ainsi travaillé pour Viseca Holding.

Alois Schärli, actuel CFO et vice-directeur général, restera au sein de la banque, notamment comme président du conseil d'administration d'Aity. /ats-fwo