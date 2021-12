Bienne : complexe sportif au complet

Le projet de complexe sportif des Champs-de-Boujean peut aller de l’avant. La Ville de Bienne a trouvé un troisième et dernier partenaire pour occuper une partie des futures nouvelles infrastructures. Il s’agit de Turnzentrum Bern. La société de gymnastique propose des activités pour les tout petits comme pour les grands. Une manière d’inclure toute la population et non pas seulement les athlètes professionnels, a expliqué la conseillère municipale en charge de la formation, de la culture et du sport Glenda Gonzales Bassi lors d’un point de presse vendredi.