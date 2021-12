Centre de retour de Bienne-Boujean fermera bien ses portes

Le centre de renvoi Bienne-Boujean fermera bien ses portes. Malgré la nouvelle infrastructure envisagée, le canton de Berne devra trouver une autre solution pour continuer d'héberger les requérants d'asile, a-t-il indiqué dans un communiqué ce matin. Selon les autorités cantonales, ce site bénéficiait d’une situation centrale, où les enfants pouvaient être scolarisés dans des classes ordinaires de l’école obligatoire. Le nouveau site devra donc permettre une scolarisation aussi régulière que possible des enfants et le regroupement des familles et des femmes dans la mesure du possible.

Pour rappel, le 22 novembre dernier, la Ville de Bienne a adressé un refus définitif à la demande de prolongation de l’exploitation du centre. Le Conseil municipal biennois avait notamment expliqué son rejet en invoquant les conditions de fonctionnement défavorables ainsi que des raisons tenant au droit des constructions et à la planification sociale.

A la suite de cette décision, le Canton recherche un nouveau site pour continuer d’accueillir les migrants. /comm-sbo-ddc