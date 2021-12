La transformation du quartier de la Gurzelen va de l’avant

De nombreux espaces communs et un effort de durabilité : voilà donc ce qui a convaincu le jury du concours d’architecture. « Le projet ‘Tilleul à danser’ contribue de manière convaincante à représenter ce que l’on attend de logements coopératifs et d’utilité publique », indique Yves Schihin, architecte et président du jury. Erich Fehr, lui aussi membre du jury, a souligné l’intégration de quatre cages d’escalier à l’extérieur du bâtiment, comme un moyen supplémentaire de rencontre.