Sorti(e) de Boîte : Initium

Monter sa propre montre mécanique suisse à la maison, c’est désormais possible. Initium a lancé il y a quelques semaines le kit Kairos. L’entreprise du Noirmont propose en temps normal des cours d’initiation à l’horlogerie et ce nouveau kit permet plus ou moins d’acquérir les mêmes connaissances via des vidéos de présentation mais également des tutoriels. L’idée est de pouvoir s’installer dans son salon et de se plonger dans le quotidien d’un maître horloger. Le directeur d’Initium, Mathieu Gigandet, nous a présenté cette mallette avec ses vidéos dans le cadre de notre chronique Sorti(e) de Boîte :