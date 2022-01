Année 2021 chargée pour le Care Team

Le Care Team du canton de Berne n’a pas chômé l’année dernière. Le service de soutien psychologique et spirituel d’urgence a tiré mercredi son bilan annuel. En 2021, ses membres ont effectué pas moins de 613 interventions, contre 546 il y a deux ans. Cela correspond à 1'500 heures d’engagement environ et 80% de ces interventions étaient liées à un décès. Pour rappel, ce service a pour mission d’agir dans les premières heures après un événement traumatisant : accident de la circulation, réanimation ou dans des cas plus rares, après un suicide. Au total, pas moins de 3’000 personnes, tous âges confondus, ont dû être prises en charge.





Des équipes volontaires

Le Care Team compte 165 membres volontaires. Parmi eux, huit francophones ont intégré l’équipe au cours de l’année écoulée. Ils ont tous suivi une formation spécifique. Les membres effectuent ponctuellement des exercices comme celui du « Fast Train », réalisé en août dernier. Un exercice qui simulait une catastrophe ferroviaire, après laquelle il fallait assister un grand nombre de personnes.

Par ailleurs, le Care Team a étendu son champ d’action. Il a conclu l’an dernier un contrat avec le canton du Jura. Depuis cinq mois, le service bernois offre aussi un appui psychologique et spirituel d’urgence sur ce territoire. /comm-ddc