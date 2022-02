Plus de 450'000 francs pour les acteurs culturels du Jura bernois

La culture dans le Jura bernois n’a pas été oubliée. Dans un communiqué transmis mardi, le Conseil du Jura bernois salue la prolongation des mesures d’aides financières mises en place par la Confédération et l’Office de la culture du canton de Berne pour 2021 ainsi que pour 2022. Il les juge nécessaires pour faire face aux contraintes et aux baisses de recettes dans le domaine à cause de la pandémie de coronavirus. Pour l’année passée, plus de 450'000 francs ont été octroyés dans le Jura bernois, dont environ 420'000 francs pour les entreprises culturelles (17 bénéficiaires) et environ 30'000 francs pour les acteurs et actrices culturel-le-s (12 bénéficiaires). Ces indemnisations sont subsidiaires aux autres aides prévues par la Confédération (RHT, APG) et couvrent au maximum 80% des pertes restantes. Quelques dossiers restent en cours de traitement.

En parallèle, le fOrum culture à Tavannes, le Musée jurassien des Arts de Moutier, l’Association intercantonale des centres culturels (AICC), ainsi que la coopérative Espace Noir à St-Imier ont été soutenus pour différents types de projets qui concernent des développements numériques ou des restructurations administratives. /comm-emu