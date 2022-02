Sorti(e) de boîte: Ceraph

Des bijoux 100% jurassiens, issus du savoir-faire des sous-traitants de la région. C’est le défi relevé par Ceraph, entreprise créée en 2016 par Raphaël Humard et au cœur de Sorti(e) de boîte cette semaine. L’actuel président de la société qui fabrique des articles de joaillerie et de bijouterie dessine et conçoit bagues et bracelets puis sous-traite le reste du processus de fabrication à des artisans de la région. Tournage, usinage, décolletage, sertissage, polissage ou encore satinage sont réalisés dans l'Arc jurassien. « Le but n’était pas de réinventer la roue et de fabriquer nous-mêmes mais d’utiliser ce savoir-faire qu’on a depuis très longtemps dans le canton du Jura au niveau de la sous-traitance de la joaillerie », explique Raphaël Humard qui a d’ailleurs donné son nom à la société (« C’est Raph »).