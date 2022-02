Sorti(e) de boîte : Vitrocsa

« Les horlogers de la fenêtre » : c’est ainsi que les responsables de Vitrocsa se décrivent, eux qui sont depuis plus de trente ans les pionniers de la fenêtre minimale au niveau mondial. Installée à St-Aubin, dans le canton de Neuchâtel, l’entreprise collabore avec les architectes les plus prestigieux et mène des projets aux quatre coins du monde : plus de 21'000 projets dans une soixantaine de pays différents.

Leur spécialité, c’est de concevoir et de fabriquer des fenêtres sans cadre, dont les limites sont pratiquement invisibles.

Vanessa Buffat, associée, présidente et gérante :