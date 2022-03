Le roi de la lutte s’invite au sommet de Mont-Crosin

Tous les éléments seront réunis pour offrir une belle 94e fête de lutte du Jura bernois. Les organisateurs ont fait le point mardi matin devant la presse. Ils ont présenté dans les grandes lignes à quoi ressemblera l’évènement des 25 et 26 juin prochains dans les champs au sommet de Mont-Crosin. Ils ont surtout annoncé qu’un invité de marque sera de la partie. Christian Stucki, cinq fois vainqueur de fête fédérale de lutte et lauréat de plus de 130 couronnes a ajouté cet évènement à son calendrier 2022. Une telle personnalité présente à Mont-Crosin réjouit le président de l’organisation, Reinhard Jossen :