Pose des tubes dans le lac de Bienne

Un tube qui s’étend sur plus de 1’000 mètres a été posé cette semaine dans le lac de Bienne. Energieverbund Bielersee AG indique dans un communiqué que le tube de la deuxième conduite de captage d’eau du lac a été tracté cette semaine dans le cadre des travaux de construction du réseau énergétique, commencé en juillet dernier. Dans un premier temps, un passage a été réalisé par forage au jet d’eau. Les tubes ont ensuite été soudés près du canal de la Thielle entre les lacs de Neuchâtel et de Bienne, puis transportés à l’aide d’une barge de remorquage, et enfin tirés à travers la cavité de forage jusqu’à la station de pompage souterraine. Le projet contribue à un approvisionnement en chaleur « respectueux du climat » pour Nidau et Bienne. /comm-fwo