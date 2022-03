Appel à la solidarité de la population imérienne

Le Conseil municipal de Saint-Imier se mobilise en faveur des réfugiés ukrainiens. L’Exécutif imérien a annoncé ce jeudi vouloir soutenir les réfugiés ukrainiens qui arrivent dans la région. La Municipalité prie les personnes qui ont la possibilité, les ressources et l’envie d’accueillir les gens qui ont dû fuir l’Ukraine de s’annoncer auprès de la Maison d’Ici et d’Ailleurs, à Saint-Imier. Elle indique également dans son communiqué qu’il faut que les personnes intéressées puissent « s’engager à accueillir les réfugiés au moins durant trois mois, à leur proposer une chambre qui se ferme avec la possibilité d’accéder à une salle de bain et à une cuisine ». Le Conseil municipal appelle aussi « toutes les personnes parlant ukrainien ou/et russe, qui sont disponibles pour aider bénévolement les réfugiés dans leurs démarches administratives, de s'annoncer chez MIA ».

Vous pouvez contacter la Maison d’Ici et d’Ailleurs via l’adresse électronique info@mia-saint-imier.ch ou par téléphone au 032 554 05 08. /comm-fwo