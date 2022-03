Le canton se prépare pour l’arrivée de réfugiés ukrainiens

Le canton de Berne est prêt pour aider les réfugiés en provenance d’Ukraine. Le Conseil-exécutif a communiqué ce jeudi qu’il suit la situation avec une vive inquiétude et l’analyse minutieusement, tout comme les conséquences possibles sur le canton. Outre la mise à disposition de solutions de logement, d’autres mesures sont prévues et certaines sont déjà mises en œuvre.





Création de places d’hébergement

Pour le moment, seuls quelques réfugiés ukrainiens sont accueillis dans les centres d’hébergement collectifs cantonaux. Mais le Conseil-exécutif s’attend à ce que beaucoup de personnes arrivent au cours des semaines et mois à venir. Ainsi, en se basant sur des évaluations disponibles, il estime qu’entre 5'000 et 30'000 réfugiés arriveront dans le canton de Berne d’ici la fin de l’année. Pour offrir un premier accueil, des options d’hébergements de grandes tailles sont examinées en permanence. Par la suite, les Ukrainiens seront redirigés vers des hébergements privés, trouvés en coordination entre le canton de Berne et ses partenaires régionaux comme la Ville de Bienne ou encore la Croix-Rouge suisse. Les offres d’hébergement proviennent également de privés. Pour traiter ces propositions, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration a mis en ligne un formulaire pour que les citoyennes et citoyens bernois puisse transmettre leur offre d’hébergement ou leurs services dans le domaine de l’interprétation notamment. Au mercredi 9 mars, plus de 180 propositions sont parvenues au canton par ce canal.





Prise en charge suivie des enfants

La majorité des personnes qui fuient l’Ukraine sont des femmes et des enfants. La Direction de l’instruction publique et de la culture collabore donc avec les communes pour que les enfants réfugiés puissent être scolarisés dans les meilleurs délais. Le service cantonal compétent des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte aura lui pour tâche d’accompagner et de soutenir les mineurs non accompagnés, puisque leur représentation légale n’est pas réglementée.

Le Conseil-exécutif communique également que la situation évoluant de jour en jour, il est difficile d’évaluer précisément le nombre de réfugiés qui arriveront en Suisse et dans le canton de Berne. Il étudie donc d’autres mesures pour accueillir, héberger et prendre en charge des réfugiés en provenance d’Ukraine, qui seront communiquées en temps voulu. /comm-lyg