Berne institue l’état-major spécial Ukraine

Le Conseil-exécutif institue l’état-major spécial Ukraine. Le gouvernement bernois l’indique ce jeudi. La structure doit coordonner l’action cantonale pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine et soutenir le Conseil-exécutif. Concrètement, il s’agira d’assurer la mise en place des capacités d’hébergement et la prise en charge des réfugiés ukrainiens bénéficiant du statut de protection S. L’état-major spécial Ukraine est dirigé par Christoph Egger, actuellement responsable du traçage des contacts à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. /mmi-comm