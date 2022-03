Le Centre de Sornetan ouvre ses portes aux enfants d’Ukraine

Le Centre de Sornetan se prépare à accueillir 100 réfugiés ukrainiens. La fondation Zugang B chargée de « l’encadrement, de l’hébergement et de l’intégration des requérantes et des requérants d’asile mineurs non accompagnés et des personnes réfugiées » dans le canton de Berne, prendra en charge les personnes en quête de protection dans la commune de Petit-Val. Le canton de Berne annonce dans un communiqué que la fondation prévoit de transférer, de la zone de guerre, environ 70 enfants en provenance d’un foyer ainsi que 20 à 30 adultes ukrainiens chargés de les encadrer. A l’heure actuelle, leur date d’arrivée n’est pas encore connue. /comm-fwo