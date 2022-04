La vapeur pour anticiper la pénurie d'électricité

Le retour de la vapeur sur les rails sera testé dès ce printemps, dans un premier temps entre Glovelier et La Chaux-de-Fonds. Dès la fin de l’été, trois locomotives à vapeur sillonneront la région aux horaires à basse fréquentation. Les CJ assurent que la qualité du transport ne sera pas péjorée. « Les trains circuleront certes plus lentement, mais nous devons maintenir la cadence selon les engagements pris auprès de l’Office fédéral des transports », indique Jean-Frédéric Python.





Un défi de taille pour La Traction



L’association La Traction gère, entretient et roule le matériel d’époque utilisé dans le cadre de l'offre touristique des CJ. On parle du train-attaque, du train Belle Epoque ou encore du train des horlogers. L'extension de l'utilisation de ces véhicules vieux de plus d'un siècle est un défi énorme, mais aussi une opportunité selon le président de La Traction Emanuel Gogniat :