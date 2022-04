CJB : la gauche répartie dans trois groupes

Les partis ont constitué leurs groupes en vue de la prochaine législature au Conseil du Jura bernois (CJB). L’UDC et l’UDF seront réunis tandis que le PLR constituera un groupe distinct. A gauche, il n’y aura pas de grand groupe commun. Le PSJB part seul et les Verts se sont rapprochés du Parti évangélique. Restent les élus du Centre, du PSA Moutier et d’Ensemble socialiste, qui ont décidé de s’allier. Ensemble socialiste regrette dans un communiqué diffusé jeudi que la gauche n’ait pas pu s’entendre pour concrétiser un grand groupe. Pour l’élu au CJB Peter Gasser, après l’apparentement historique qui a vu le jour avant les élections cantonales, c’est peut-être une occasion manquée de montrer que l’union est bien réelle :