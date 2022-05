Les grands gagnants de la Médaille d’or

La chanson française était à l’honneur à Saignelégier. La 53e édition de la Médaille d’or a décerné samedi soir ses récompenses. Sur les 14 groupes sélectionnés, six ont été retenus pour un second passage dans la Halle-Cantine. Et c’est l’artiste français Ben Herbert La Rue qui a obtenu les faveurs du jury. Le chanteur à texte à la voix rocailleuse a aussi décroché le prix du public. La médaille d’argent a été décernée au guitariste et chanteur tricolore Fil de Nerfs. Le duo jurassien Martin XVII s’est hissé à la troisième place avec ses sonorités inédites électro-pop.

Nous avons rencontré les deux artistes, juste après leur prestation samedi après-midi. Pascal Lopinat et Louis Riondel étaient alors très satisfaits de confronter leur musique au jury de la Médaille d’or.