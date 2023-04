Une Médaille d’Or de la chanson particulièrement helvétique

La musique francophone résonnera à nouveau le week-end prochain à Saignelégier. La Médaille d’Or de la chanson se tiendra vendredi et samedi dans le chef-lieu taignon. Douze artistes de Suisse et de France ont été retenus cette année pour la 54e édition du concours, dont les Jurassiens Onimo et Vreni Holzer. Une majorité d’Helvètes est attendue. Malgré les appels auprès de différentes structures en Belgique, les organisateurs n’ont pas reçu de candidatures de ce pays ou encore du Canada et d’Afrique. Le comité a réceptionné un peu moins de 100 dossiers lors de la première sélection, contre 120 à 150 avant le Covid. « Certains artistes ont été démotivés. C’est difficile de se relancer après deux ans où il n’était plus possible de présenter de projets », souligne la présidente de la Médaille d’Or, Valérie Boillat.





Un programme varié

Cette année, le comité a, par ailleurs, décidé de retenir un peu moins d’artistes pour la journée de samedi qui se déroulera à la Halle-Cantine. « On s’est rendu compte qu’il y avait un peu trop de candidats. C’était un peu long pour tout le monde et compliqué pour les techniciens avec les nombreux changements de plateau », indique Valérie Boillat. Selon les organisateurs, le programme se veut particulièrement éclectique, même si la chanson francophone reste évidemment le fil rouge de la manifestation.

Au chapitre des nouveautés, la Médaille d’Or de la chanson ne sortira plus de CD à partir de cette édition 2023. Le comité s’est rendu compte que ce support devenait désuet. Il réfléchit à d’autres solutions pour l’avenir. Grande fidèle de la manifestation, Claudine Donzé vivra, par ailleurs, sa dernière édition au sein du comité. Les organisateurs sont ainsi à la recherche de nouvelles forces.

Instituée il y a quelques années, la soirée jam aura lieu le vendredi soir dans plusieurs restaurants de Saignelégier. Le concours en tant que tel se déroulera le samedi dès 13h, à la Halle-Cantine. L’entrée est libre, sauf la finale en soirée qui est payante. Les DJ Les Disques énigmatiques se chargeront de l’animation à partir de 23h. /alr