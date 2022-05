Patrick Widmer renonce à son tour au Grand Conseil 

Le suspense est toujours à son comble du côté de l’UDC biennoise sur le ou la remplaçante de Luca Francescutto au Grand Conseil bernois. Patrick Widmer était le candidat pressenti à ce poste. Mais le président de la section biennoise a annoncé ce lundi renoncer à cette opportunité.

Pour rappel, l’UDC biennoise avait présenté une liste francophone pour briguer un des quatre sièges réservés aux candidats romands de l’arrondissement Bienne-Seeland. Problème : parmi les noms de cette liste figuraient des personnes alémaniques. Une faille dans le système qui n’avait finalement pas provoqué le chao puisque c’est le Romand Luca Francescutto qui a été élu.

Mais au début du mois d’avril, le policer a dû renoncer à son siège pour des raisons d’incompatibilité avec son métier. Depuis ce moment-là, la place est restée vacante. Et ce lundi, le président de la section biennoise Patrick Widmer, qui était pressenti au poste, a lui aussi annoncé son désistement. « Madame Anja Senti, la première viennent-ensuite a également refusé ce mandat, raison pour laquelle ce siège me revient, chose que je n’attendais pas », a-t-il justifié. D’autre part, son employeur ne s’est pas montré favorable à la conciliation entre ses diverses activité professionnelles et un mandat politique cantonal.

Le mystère de l’occupant du quatrième siège de l’arrondissement Bienne-Seeland au Grand Conseil reste entier. « J’espère fortement que la personne qui endossera ce mandat s’engage pleinement au profit de la minorité francophone du canton de Berne », a conclu Patrick Widmer. /ddc