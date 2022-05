Sorti(e) de boîte: Célestine Guitare

Un seul luthier professionnel dans le Jura

Claude Bourquard, passionné et autodidacte, est le dernier luthier professionnel, qui fait de la lutherie son activité principale, du canton du Jura. « Il n’y a pas assez de travail pour qu’on soit plusieurs », explique-t-il et pointe notamment du doigt « la mondialisation ». « Pour 400 francs, vous avez une guitare qui suffit », ajoute Claude Bourquard, alors que ses instruments se vendent aux alentours de 10'000 francs et qu’il compte jusqu’à 280 heures de travail pour fabriquer ses guitares « Made in Franches-Montagnes ». /mmi