Le Groupe Bélier dénonce la « naïveté » du Gouvernement jurassien

Le vote de Moutier sur son appartenance cantonale est passé, mais la lutte ne s’arrête pas pour le Groupe Bélier. Le mouvement autonomiste organise ce samedi la 56e Fête de la jeunesse jurassienne à la patinoire de la cité prévôtoise. La manifestation était de retour après deux ans d’absence en lien avec la pandémie. Les organisateurs ont tenu une conférence de presse dans l’après-midi pour transmettre leur traditionnel message. La partie officielle s’est ensuite déroulée à 18h avant une soirée festive avec plusieurs concerts au programme.





Le Gouvernement jurassien pointé du doigt

Après le « oui » sorti des urnes le 28 mars 2021, le Groupe Bélier entend concentrer son engagement sur le transfert de la ville de Moutier. Il appelle le canton du Jura à être plus impliqué dans le processus. « Nous sommes franchement déçus par le manque d’ambition du Gouvernement jurassien et espérons qu’à l’avenir nous ne serons pas fâchés », a souligné l’animateur principal du Groupe Bélier lors de la conférence de presse. Jonathan Gosteli a ajouté que le mouvement n’hésiterait pas à « secouer le Gouvernement jurassien si cela s’avérait nécessaire ». De manière générale, le Groupe Bélier estime que l’exécutif « fait preuve de beaucoup de naïveté dans le processus de transfert et ses relations avec le Conseil-exécutif ».

Le mouvement autonomiste souhaite que le transfert de Moutier soit un « franc succès ». Il lance ainsi également un appel à l’apaisement et entend encourager toutes les actions de réconciliation entre les citoyens prévôtois.