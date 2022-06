Cyprien Louis à la tête du CJB

Peter Gasser mis de côté

Cette séance constitutive aura somme toute été très calme. L'UDC Etienne Klopfenstein a été élu à la vice-présidence sans contre-proposition. C'est pour le poste de premier assesseur que des relicats de tensions des élections houleuses de 2021 se sont fait ressentir. Un poste brigué par Hervé Gullotti et le groupe PS... mais aussi par Peter Gasser, ex-socialiste autonome, au nom du nouveau groupe parlementaire « Socialistes et Centre ». Ce dernier a avancé l'article 9 de la Loi sur le statut particulier, qui stipule que le CJB « veille à ce que les formations politiques en présence soient équitablement représentées au bureau ». Le groupe Socialistes et Centre étant le deuxième plus important au CJB, Peter Gasser a estimé qu'une place au bureau était légisitime, et que l'occasion était belle de prouver que la Question jurassienne était bel et bien réglée et dépassée. Sa proposition a été poliment rejetée par la droite, qui a porté son choix sur Hervé Gullotti, tandis que le groupe Verts-PEV s'est montré partagé. « Une occasion manquée d’aller de l’avant » a regretté Peter Gasser :