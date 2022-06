Sorti(e) de boîte – Ecomanif

En 2017, Ecomanif a géré la vaisselle consignée de plus de 900 manifestations en Suisse romande. Elle ne fait d’ailleurs que croître en raison de la forte demande et surtout des changements de législation. En effet, la vaisselle réutilisable devient un prérequis pour de nombreuses communes. Mais qui dit vaisselle, dit aussi lavage. Jan Haesler s’est rendu à Yverdon pour voir comment étaient traités, gobelets, assiettes et services.