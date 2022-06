La Neuveville va retrouver ses fastes pour Noël

La Neuveville va à nouveau se décorer de lumières pour Noël. La commune avait dû se résoudre à renoncer à l’installation de décorations l’année passée.

Le feu est cette fois au vert, ou plutôt au blanc LED pour cette année. Le Conseil général a validé jeudi un crédit d’engagement de 120'000 francs pour un nouvel achat. Depuis décembre, la commission non permanente « Déco de Noël » a planché sur des concepts de décorations plus appropriées à la vieille ville, aux tendances actuelles de protection de l’environnement, à une pollution lumineuse limitée, à une moindre consommation électrique et à des installations réutilisables à d’autres occasions. Pour la maire Catherine Frioud Auchlin, ce n’est pas tellement le montant qui était remis en question lors du renvoi du dossier, mais bien ce manque de réflexion pour un renouvellement conscient. Au final, Noël sera plus sobre, mais plus adapté à La Neuveville.

Ainsi, la cité se parera d’une décoration artisanale de couronnes de sarments et de guirlandes lumineuses pour la vieille ville, d’une projection sur les fontaines, une décoration lumineuse façon rideau habillera la route cantonale, alors que des oursins lumineux orneront les faubourgs. Enfin, les deux arbres aux entrées ouest et est de la ville seront illuminés.

Les sapins à la rue du Marché et devant le Centre des Epancheurs, ainsi que la décoration lumineuse du tilleul de la place de la Liberté seront maintenus. /lbe