Bienne : comptes 2021 validés avec une pointe d’amertume

La gauche de l’hémicycle ne partage pas cette analyse. « Les immeubles appartiennent bel et bien à la Ville donc on doit prendre leur valeur en considération », a répondu la socialiste Marie Moeschler. « La situation est-elle vraiment inquiétante ? », s’est-elle encore questionnée en soulignant que les indicateurs pour 2022 sont plutôt au vert et que le chômage est toujours plus bas.

Après de longs débats, les comptes de 2021 ont finalement été validés par une majorité du législatif.





Quai du Bas du compromis

En deuxième partie de séance, les élus ont été amenés à se prononcer sur un des gros dossiers à l’ordre du jour, à savoir un crédit d’étude pour le réaménagement du quai du Bas. L’exécutif demandait 1'220'000 francs pour concevoir un projet de revalorisation des rives du canal de la Suze au centre-ville de la cité seelandaise pour en faire un espace public plus animé et plus écologique.

Pour rappel, le projet lauréat n’avait pas obtenu les faveurs de l’association PRO VELO. Cette dernière estime qu’il ne tient pas compte de la planification de la politique de mobilité de la ville. Message reçu chez la gauche, qui a déposé mercredi soir un amendement. Un des points principaux consiste en la conception d’une « autoroute à vélo », soit un itinéraire prioritaire aux cyclistes, visible grâce à des marquages et doté d’un revêtement dur.

De son côté, le PRR s’est montré réticent vis-à-vis de cet amendement. « Il ne faudrait pas qu’après la voiture reine, on passe au vélo roi », s’est inquiétée Natacha Pittet. Le crédit d’étude a finalement été accepté avec la proposition de modification. « Nous avons l’opportunité de faire une voie réservées aux vélos mais on peut imaginer tout autre chose de l’autre côté de la Suze », s’est réjouie la jeune socialiste Manon Cuixeres.