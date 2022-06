L’Argovie met le paquet pour le Marché-Concours

Le Marché-Concours pourra compter sur l’Argovie pour rythmer sa 125e édition. Le canton argovien, invité d’honneur de la manifestation nationale de chevaux qui se tiendra du vendredi 12 au dimanche 14 août à Saignelégier, a dévoilé jeudi les activités qui seront proposées tout au long du week-end... et même un peu avant. Le 8 août, soit quatre jours avant le début du Marché-Concours, 35 cavaliers et cavalières accompagnés de 30 chevaux partiront d’Aarau pour arriver à Saignelégier le vendredi, jour de l’ouverture de l’événement. Il y aura aussi, le samedi et le dimanche, des démonstrations avec 120 équidés.

Des traditions argoviennes seront également au programme avec un défilé folklorique prévu le dimanche. Sans oublier la musique et la présence de la fanfare de Muhen pour un concert dans la Halle-cantine le samedi soir à 20h30. Le canton argovien aura également une tente installée sur l'esplanade du Marché-Concours où spectacles, jeux et informations attendront les visiteurs. L'Argovie avait déjà été l'invité d'honneur de la manifestation taignonne. C'était il y a 33 ans, lors de l'édition de 1989.