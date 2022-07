Bienne plante son projet vert au centre-ville

L’autre objectif de ce projet durable est l’animation du centre-ville de Bienne en poussant tout un chacun à s’intéresser à la nature. Davantage de plantes peuvent être par exemple cultivées sur les balcons. Le fait de rassembler les gens et de lutter contre la disparition des petits commerces ont aussi motivé les organisateurs de « LabCity ». Matthias Gebel collabore avec Pro Natura et veut que son projet incite la population à rendre la ville plus verte :