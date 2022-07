Les graffitis légaux s'étendent à Reconvilier

Reconvilier haut en couleur. Après Tavannes, c’est au tour de Reconvilier d’être choisi par l’association « Face au mur » pour exposer des graffitis légaux. Après quasiment deux ans d'attente, le projet a vu le jour samedi sur les murs du sous-voie de la Coop. Neuf artistes ont participé au projet, qui a pour objectif de continuer à promouvoir cette pratique dans le Jura bernois. L’association existe depuis 2019 et organise des événements et des ateliers afin de mettre en lumière des artistes de hip-hop, mais également des prestations de graffeurs. Le président de l’association Cyril Alarcon explique que cette pratique a vu le jour à Tavannes, le village de son origine. Le violet, le blanc, le noir et le jaune notamment, dominent les dessins des graffeurs sur les deux murs du sous-voie de Reconvilier. Plusieurs personnages de bande dessinée y sont représentés, raconte Cyril Alarcon :