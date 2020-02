« Un brin d’causette avec… Cyril Alarcon »

Les humains ont recours aux graffitis depuis des millénaires pour exprimer différentes revendications ou leur fibre artistique. Dans la région, une association a vu le jour début 2019 à Tavannes. « Face au mur » a pour but de promouvoir l’art urbain à travers le graffiti. Elle a d’ailleurs obtenu la mise en place d’un sous-voie où les graffeurs peuvent désormais s’exprimer légalement, toujours à Tavannes. Son fondateur et président, Cyril Alarcon, était notre invité ce mardi.







Présentation et photo

Cyril Alarcon est né à Bienne en 1995 mais a grandi à Tavannes. Dès son plus jeune âge, il développe un intérêt pour les graffitis qu’il découvre dans la rue. Comme la plupart des jeunes qui se rêvent rois des murs, il décide de se lancer dans l’espace public, et comme la plupart des jeunes qui se rêvent roi des murs, l’aventure se termine par quelques problèmes avec la police. Bien loin de le freiner dans sa passion, ces mésaventures vont le pousser à chercher des solutions pour pratiquer et mettre en avant son art en toute légalité.