« Un brin d’causette avec… Jura bernois.Bienne »

Jura bernois.Bienne (Jb.B) réunit 40 communes du Jura bernois avec Bienne et Bévilard. Cette association a vu le jour le 1er janvier 2019. Elle a repris les tâche de l’Association régionale Jura-Bienne, de l’Association Centre-Jura et de la Conférence des maires du Jura bernois.







Présentation et photo



Le but de Jb.B est de renforcer la région en tant qu’espace de vie et place économique, en tenant compte des exigences sociales, économiques, et de développement durable. Sa présidente, Virginie Heyer, est venue nous la présenter ce mardi :