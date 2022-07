Incendie chez Celtor : « Cela aurait pu être pire »

Service à la population presque entièrement maintenu

Malgré cet incendie, une grande partie des services de Celtor sont maintenus. Les tournées auront lieu comme prévu. Seul le dépôt de déchets sur les sites de Tavannes et de Rondchâtel n’est désormais plus possible jusqu’à nouvel avis. Concernant la population, l’entreprise précise que cette dernière n’a pas été en danger, et que tout incendie provoque une certaine pollution. Elle ajoute qu’il n’y avait pas beaucoup de déchets lors du sinistre et invite les personnes qui se sentiraient incommodées par la fumée à fermer les fenêtres. /ami