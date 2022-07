1er août : « Il y a d’autres occasions de faire la fête »

1er août autrement

D’autres communes ont préféré se tourner vers des alternatives plus sûres et plus écologiques. Comme la Ville de Moutier, qui a adopté l’année dernière une motion du PDC en ce sens. Les feux d’artifice en Prévôté, c’est donc de l’histoire ancienne.

Cette année, la Ville a choisi d’opter pour un spectacle « son et lumière ». Autrement dit, un show avec des lasers et de la musique qui remplacera définitivement les feux d’artifice, assure l’organisateur de la fête et chef de service des bâtiments de la Ville Marco Fernandez. « Nous verrons si nous maintiendrons ce spectacle ou si nous choisirons d’autres moyens alternatifs modernes ».