Le 1er août sans feux d'artifice dans le canton de Berne

Il n’y aura pas de feux d’artifice pour le 1er août dans le canton de Berne. Les seules exceptions sont les feux d’artifice sur le lac de Thoune et le lac de Brienz ayant une autorisation officielle. Ces feux lancés à une distance suffisante de la rive et allumés par des professionnels ne sont pas dangereux dès lors que les charges imposées dans l’autorisation sont respectées.

Par ailleurs, le lâcher de lanternes célestes est interdit dans tout le canton. Les préfets et les préfètes ont édicté la semaine dernière l’interdiction de faire des feux en forêt et d’organiser des feux d’artifice. Cette décision a été communiquée mercredi après-midi. L’Office des forêts et des dangers naturels du canton de Berne surveille en permanence le risque d’incendie et il est toujours jugé « fort » (niveau 4) pour le moment.

L’interdiction de faire du feu en forêt, y compris dans les pâturages boisés, ou à proximité (à moins de 50 mètres) édictée par les préfectures le 19 juillet 2022 reste en vigueur. /comm-ddc