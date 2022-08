Un engouement certain pour la pièce de théâtre du Marché-Concours

Rideau ! La septième et dernière représentation de la pièce de théâtre Retour aux Franches s’est jouée jeudi soir à la Halle-cantine à Saignelégier. La production artistique, écrite par Pablo Jakob Montefusco et interprétée par la troupe Compagnie en boîte, a été commandée par le comité d’organisation du Marché-Concours pour retracer les 125 ans de la manifestation.

La mise en scène est l’œuvre de Stéphane Thies. Celui-ci tire un bilan « très positif. Environ 1'600 personnes ont assisté aux différentes représentations. Le public, qui a découvert la pièce pour la première fois vendredi dernier, a répondu présent et le bouche-à-oreille a bien fonctionné », savoure-t-il. Les sièges se sont remplis au fil des dates. Les deux dernières représentations ont d’ailleurs fait salle comble. « Les réactions et les retours des spectateurs ont été positifs », ajoute Stéphane Thies.

Au niveau artistique, le metteur en scène est enchanté d’avoir pu mettre sur pied une telle création en disposant « d’un laps de temps assez court. J’ai profité d’une super troupe. La confiance était mutuelle. Les comédiens ont pris du plaisir. Ils ont pu se redécouvrir au gré des passages sur scène pour faire évoluer la pièce ».

De cette aventure, Stéphane Thies retient notamment la première lecture de la pièce. C’était en février dernier à la Halle-cantine en compagnie de toutes les équipes et du comité d’organisation du Marché-Concours. « Les interactions ont tout de suite eu lieu et le comité nous a directement donné son accord ».

Les comédiens ont désormais délaissé les planches pour permettre à d’autres acteurs (à quatre pattes et à la crinière soyeuse) de s’exprimer. Non sur une scène de théâtre mais sur l’esplanade du Marché-Concours. La fête nationale du cheval démarre ce vendredi et dure jusqu’à dimanche. /nmy