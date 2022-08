La frénésie des expositions de chevaux au Marché-Concours

C’est le rendez-vous immanquable pour les éleveurs de chevaux franches-montagnes. Les expositions du Marché-Concours se sont tenues ce samedi matin à Saignelégier. Des juments et des poulains ont été mis sur leur 31 pour impressionner le jury. Brossés et lavés… certains chevaux scintillaient même de mille feux grâce à leur robe saupoudrée de paillettes. A l’arrière de la Halle-cantine, le trafic est dense. Les allées grouillent de chevaux, poulains, éleveurs et spectateurs le tout enveloppé par le son des ébrouements et des hennissements. L’exaltation est palpable pour Emilie Beuret. « C’est toujours un petit peu tendu, explique l’éleveuse de Courtemelon. On doit être prêt, les chevaux aussi. On se demande si on n’a rien oublié. Une fois qu’on est passé la pression redescend ».