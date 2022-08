Plus d’espaces verts à Bienne : initiative lancée

L'initiative « Climat Urbain à Bienne » vient d'être lancée. Le texte provient des Verts de la cité seelandaise. Pour rappel, il demande que pendant dix ans, chaque année au moins 1% de la surface des routes publiques soit transformée. Autrement dit : il faut plus d'espaces verts, mais également des zones plus adaptées à la mobilité douce et aux transports publics. Les initiants ont six mois pour récolter un peu plus de 2000 signatures. /ddc