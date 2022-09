De la continuité et des nouveautés pour le concept culturel du CJB

Autre nouveauté pour cette législature : le CJB veut mettre sur pied des rencontres entre les acteurs culturels du Jura bernois. Un moyen de s’entretenir avec eux plus fréquemment et de leur offrir la possibilité d’échanger entre eux, selon Virginie Heyer.





Pertes financières avec le départ de Moutier dans le Jura

L’un des défis de cette législature pour le CJB et sa commission culture sera de gérer le départ de Moutier dans la République et Canton du Jura le 1er janvier 2026. Comme l’enveloppe budgétaire du CJB est calculée au prorata de la population du Jura bernois, et que le transfert de la cité prévôtoise amputera la région d’environ 13% de sa population, les moyens de l’institution vont diminuer. Mais les subventions qu’elle allouera à des manifestations ou lieux culturels de Moutier, ils sont sept à en bénéficier actuellement, pourraient disparaître ou être fortement réduites. Le CJB doit encore en discuter et analyser la situation dans ses moindres détails, explique Virginie Heyer :