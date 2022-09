Elevage intensif : « Nous sommes tous proches d’une ferme »

Une fois de plus, le Jura bernois s’est rangé du côté des agriculteurs. La région s’est largement opposée dimanche à l’initiative sur l’élevage intensif, à 72,5%.

Pour rappel, le texte voulait améliorer le bien-être animal en durcissant les normes et en interdisant l’importation d’aliments qui ne respectent pas les standards suisses.

Pour près de trois quarts de la population du Jura bernois, c’est « non ». Si elle est satisfaite de ce résultat, la Chambre d’agriculture du Jura bernois nuance : la configuration de la région y est pour beaucoup. « On a la chance de tous être proche d’une ferme », note la secrétaire de la CAJB Tessa Grossniklaus. « On voit réellement ce qui s’y passe ».