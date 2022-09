St-Imier : le socialiste Quentin Colombo brigue la mairie

Le jeune socialiste Quentin Colombo se présente à son tour à la mairie de St-Imier. Le parti a convoqué la presse jeudi matin pour faire officiellement cette annonce. Âgé de 21 ans, l’éducateur social entend « apporter sa fraîcheur et ses aptitudes à un poste qui peut paraître vieillissant et inaccessible à la jeunesse imérienne ». Il devient la deuxième personne à poser officiellement sa candidature à la tête de l’exécutif imérien après Marco Pais Pereira (ARC). Les élections municipales se dérouleront le 27 septembre et marqueront la fin du mandat du libéral-radical Denis Gerber. /ddc