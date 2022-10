Aide sociale : nouvelle baisse à Bienne en 2021

Le taux d’aide sociale continue de diminuer à Bienne. Selon le dernier comparatif des indicateurs des villes suisses pour l’année 2021, publié ce mardi matin, la cité seelandaise reste la localité qui a le plus de de cas, mais son nombre a reculé de plus de 2,6% par rapport à 2020. Une baisse qui s’observe depuis cinq ans et qui s’explique par les mesures que prennent les autorités depuis 2016, comme par exemple de libérer les assistants sociaux de certaines tâches pour qu’ils aient plus de temps pour s’occuper des besoins des bénéficiaires de cette aide sociale, explique Beat Feurer, directeur de l’action sociale de la ville de Bienne :