Sonceboz : la Maison de l’enfance, finalement abandonnée ?

Et si la Maison de l’enfance ne voyait finalement jamais le jour à Sonceboz ? Le projet avait pourtant été soutenu par la population en 2019. Plus récemment, le Tribunal fédéral a débouté le dernier opposant contre ce bâtiment qui doit réunir les classes d’école enfantine, l’école à journée continue et la crèche. Tous les feux semblaient donc au vert pour les autorités. Le Conseil municipal doit toutefois plancher sur les coûts supplémentaires engendrés par les différentes procédures et par l’augmentation du prix des matières. Et pour pouvoir aller plus loin, une rallonge du budget est nécessaire. « Au Conseil municipal, nous avons la possibilité d’augmenter un crédit de 10%. Au-delà, cela passe par les urnes », explique Claude-Alain Wüthrich.





« Réfléchir avant d’agir »

Mais l’exécutif pourrait complètement changer son fusil d’épaule, quitte à abandonner le projet actuel. « Les besoins ont un petit peu changé », affirme Claude-Alain Wüthrich. Le maire explique qu’il convient, trois ans après la votation, d'évaluer quelle solution est la plus adaptée à la situation actuelle. Le projet de Maison de l’enfance, tel qu’il a été voté, pourrait donc être abandonné :