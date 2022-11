Le Marché-Concours tient son nouveau président

Le Marché-Concours national de chevaux a un nouveau président. Lors de son assemblée générale extraordinaire, la Société coopérative d’agriculture des Franches-Montagnes a nommé jeudi soir Vincent Wermeille à la tête de la manifestation. L’actuel maire de Saignelégier et agriculteur de profession succède donc à Gérard Queloz. Ce dernier avait annoncé sa démission le mois dernier après neuf ans de présidence.

Après sa nomination par 38 voix pour et une abstention, et sous les applaudissements, Vincent Wermeille a prononcé ses premiers mots de président en reprenant à sa sauce les paroles d’une chanson de Johnny Hallyday : « On a tous quelque chose en nous du Marché-Concours ». Il a ensuite mis en avant cinq raisons qui expliquent le succès de la manifestation et pourquoi il a choisi d’accepter son nouveau rôle. Tout d’abord le cheval Franches-Montagnes. Ensuite, la fête et la convivialité insufflées par l’événement. Il y a aussi les rencontres entre éleveurs. Des rencontres qui ont aussi un poids politique. Vincent Wermeille a notamment pris en exemple la question de la prime d’élevage résolue lors de la dernière édition. Il a ensuite relevé l’importance de la transmission de la tradition. Sans oublier l’enjeux économique du Marché-Concours pour le district et le canton.





Le regard tourné vers 2023

Vincent Wermeille s’attend à une mission « difficile mais aussi intéressante ». Celui qui a connu le Marché-Concours en étant garde écurie compte s’appuyer sur « un certain nombre de bénévoles très motivés ».