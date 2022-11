Bienne : les conteneurs des Champs-de-Boujean serviront à nouveau de centre d’accueil

Les conteneurs des Champs-de-Boujean accueilleront à nouveau des migrants. La Ville de Bienne a accédé à la requête du canton d’autoriser exceptionnellement l’exploitation de ce site pour la migration générale. Une autorisation qui prend fin au 31 août 2023.

Dans un communiqué diffusé mercredi, le directeur biennois de l’action sociale et de la sécurité Beat Feurer reconnaît les problèmes liés à l’arrivée massive de requérants d’asile ces derniers mois et veut y remédier. Il émet toutefois une condition : les bénéficiaires ne pourront pas loger plus de quatre semaines sur ce site en raison de l’état de ces installations qui se détériore.