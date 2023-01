Nouveau paquet pour emballer le Réseau de l’Arc

Les hôpitaux de Moutier et St-Imier se pare de leur nouvelle identité. L’Hôpital du Jura bernois est devenu Réseau de l’Arc SA le 1er janvier. Au-delà des modifications institutionnelles et organisationnelles, ce changement identitaire se matérialise par un nouveau site internet et une nouvelle identité visuelle. Le directeur général du Réseau de l’Arc SA explique que désormais, « les deux établissements de St-Imier et Moutier ont maintenant leur identité propre ». Grâce au logo, mais aussi à un nouvel agencement des chambres et de la réception qui se calque sur le visuel du groupe.

Selon Alexandre Omont, ces transformations « apportent plus de lisibilité pour les patients au sein du réseau. Les choses sont extrêmement claires ».